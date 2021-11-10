На побережье ЮАР массово гибнут тюлени

Десятки мёртвых тюленей находят на атлантическом побережье в ЮАР. За неделю похоронили почти 200 туш. В..

Десятки мёртвых тюленей находят на атлантическом побережье в ЮАР. За неделю похоронили почти 200 туш. В Западно-Капской провинции выясняют причины массовой гибели животных.

По словам специалистов, в это время года тюлени умирают чаще, но обычно – не так много. Недавно местных морских птиц поразила эпидемия птичьего гриппа, но она, скорее всего, не при чём.

[Джеймс-Брент Стайн, сотрудник департамента окружающей среды]:

«Мы предполагаем, что дело может быть в недоедании. Многие умершие тюлени кажутся исхудавшими. Возможно, им не хватает еды в океане, но это только теория».

В департаменте окружающей среды ждут отчёта ветеринаров. Они взяли туши на исследование.

Эти тюлени относятся к виду капский морской котик. Они обитают на атлантическом побережье не только Южной Африки, но и Австралии.

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