Израиль разрешил въезд вакцинированным туристам

Вакцинированные иностранные туристы с 1 ноября могут приезжать в Израиль. Страна ослабила карантинные меры впервые за..

Вакцинированные иностранные туристы с 1 ноября могут приезжать в Израиль. Страна ослабила карантинные меры впервые за полтора года.

При этом пускают только тех, кто привился второй или третьей дозой препарата от COVID не раньше, чем за шесть месяцев до визита. Это означает, что если вы полностью вакцинировались до 1 мая, для вас также въезд закрыт.

[Эсти Столер, туристка из США]:

«Прекрасно, мы все рады вернуться в Израиль. Это наша родина, и наконец после нескольких месяцев отсутствия мы вернулись. Мы приехали в полном составе: счастливые, взволнованные и готовые к удивительным впечатлениям, потому что Израиль – то место, где нужно быть».

Новые правила въезда также распространяются на тех, что хочет посетить Западный берег реки Иордан, Вифлеем и другие палестинские города.

[Моше Марсиано, спасатель на пляже]:

«С сегодняшнего дня туристы могут сюда приезжать, и мы их ждём, очень ждём. Последние полтора года здесь было немного пусто. А 1 ноября станет новым началом».

В прошлом году туристов, приезжающих в Израиль, было на 80% меньше обычного.

[Файзал Абу Майалех, владелец сувенирного магазина]:

«Мы надеемся, что теперь мир откроется, и всё станет как было. Но всё не так просто, туризму нужно время. Люди путешествуют, когда появляются лишние деньги. Но мировая экономика падает, поэтому всё будет происходить не так быстро».

Въезд в Израиль также разрешат тем, что выздоровел от COVID-19 в период за полгода до визита. Если это случилось раньше, то необходимо предоставить подтверждение хотя бы одной прививки препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

[Клементина и Фредди, туристы из Лондона]:

«Думаю, им будет выгодно, когда приедут туристы, потому что они – источник дохода. В магазинах полно удивительных вещей. Но никто ничего не покупает. Надеюсь, скоро они приедут ».

В 2019 году в Израиль приехало рекордное число туристов – более 4,5 миллионов. Они принесли экономике более семи миллиардов долларов.

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