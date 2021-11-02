Израиль разрешил въезд вакцинированным туристам
Вакцинированные иностранные туристы с 1 ноября могут приезжать в Израиль. Страна ослабила карантинные меры впервые за..
Дата загрузки: 2021-11-03
При этом пускают только тех, кто привился второй или третьей дозой препарата от COVID не раньше, чем за шесть месяцев до визита. Это означает, что если вы полностью вакцинировались до 1 мая, для вас также въезд закрыт.
[Эсти Столер, туристка из США]:
«Прекрасно, мы все рады вернуться в Израиль. Это наша родина, и наконец после нескольких месяцев отсутствия мы вернулись. Мы приехали в полном составе: счастливые, взволнованные и готовые к удивительным впечатлениям, потому что Израиль – то место, где нужно быть».
Новые правила въезда также распространяются на тех, что хочет посетить Западный берег реки Иордан, Вифлеем и другие палестинские города.
[Моше Марсиано, спасатель на пляже]:
«С сегодняшнего дня туристы могут сюда приезжать, и мы их ждём, очень ждём. Последние полтора года здесь было немного пусто. А 1 ноября станет новым началом».
В прошлом году туристов, приезжающих в Израиль, было на 80% меньше обычного.
[Файзал Абу Майалех, владелец сувенирного магазина]:
«Мы надеемся, что теперь мир откроется, и всё станет как было. Но всё не так просто, туризму нужно время. Люди путешествуют, когда появляются лишние деньги. Но мировая экономика падает, поэтому всё будет происходить не так быстро».
Въезд в Израиль также разрешат тем, что выздоровел от COVID-19 в период за полгода до визита. Если это случилось раньше, то необходимо предоставить подтверждение хотя бы одной прививки препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.
[Клементина и Фредди, туристы из Лондона]:
«Думаю, им будет выгодно, когда приедут туристы, потому что они – источник дохода. В магазинах полно удивительных вещей. Но никто ничего не покупает. Надеюсь, скоро они приедут ».
В 2019 году в Израиль приехало рекордное число туристов – более 4,5 миллионов. Они принесли экономике более семи миллиардов долларов.
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