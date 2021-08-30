Ураган «Ида» стал одним из сильнейших для Луизианы

Ураган «Ида» преодолел Мексиканский залив и обрушился на американский штат Луизиана в качестве сильного шторма четвёртой категории. Он принёс ливни и ураганный ветер, скорость которого кое-где превышает 240 километров в час. Кроме того, огромные волны подтопили большие территории береговой линии.

Ураган пришёл на сушу в воскресенье недалеко от города Порт-Фуршон. Сильные ветра бушуют в радиусе 80 километров от его центра.

[Джон Бел Эдвардс, губернатор штата Луизиана]:

«По сообщениям Национальной метеорологической службы, это один из самых сильных ураганов, которые обрушивались на наш штат. И, как и предполагалось, перед выходом на сушу «Ида» усилилась с беспрецедентной скоростью».

Жителей самых уязвимых районов заранее предупредили о том, что нужно эвакуироваться. Остальные решили пережидать в своих домах. «Ида» стала проверкой модернизированной системы дамб, которую переделали после урагана «Катрина» в 2005 году.

Предупреждения о внезапных наводнениях поступили для центра Нового Орлеана. Это самый густонаселённый город Луизианы. Здесь из-за урагана уже приостановили работу служб скорой помощи.

В целом жители надеются на новые дамбы, которые простираются на сотни километров. 16 лет назад «Катрина» затопила большую часть города, что привело к гибели сотен людей. Теперь человеческих жертв надеются избежать. Однако есть опасения, что кое-где вода перельётся через заграждения, поскольку её уровень оказался выше прогнозов в один метр и 80 сантиметров.

Более 530 тысяч домов в штате уже отключили от электросети. В целом в некоторых районах выпало более 60 сантиметров осадков.

Между тем, побережье западно-центральной Мексики пострадало от урагана «Нора». Из-за проливных дождей и сильных ветров в некоторых штатах начались наводнения. Также повалило деревья и столбы линий электропередачи и повредило дороги. При этом «Нора» уже ослабла и превратилась в тропический шторм.

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