Сорвало крыши: на Австралию обрушился сильный шторм

Сорванные крыши, поваленные на дома деревья. Это последствия непогоды на Зелёном континенте. Ночной шторм обрушился на..

Сорванные крыши, поваленные на дома деревья. Это последствия непогоды на Зелёном континенте.

Ночной шторм обрушился на штаты Виктория и Южная Австралия. Пострадали и их столицы Мельбурн и Аделаида. В некоторых районах скорость ветра была рекордной за десятилетие. В службы спасения поступают тысячи вызовов.

[житель Мельбурна]:

«Я только собрался принять душ и вдруг услышал грохот. Рухнула крыша. Я побежал наверх, чтобы вытащить маму. Не представляю, как ей удалось выжить, это чудо». [житель штата Виктория]:

«Жена позвонила мне и сказала, что на дом упало дерево – большая сосна. <…> Она оказалась в ловушке в спальне, сосед залез к ней, выбив окно, и помог ей выбраться».

О том, что их дома повреждены, в Виктории сообщили примерно 300 человек. Сильно пострадал район Рэд-Хилл – туристическое место к югу от Мельбурна.

Как сообщают власти, сотни тысяч людей остались без света. Повреждения серьёзные. Некоторым электроэнергию обещают дать лишь на следующей неделе.

[Лили Д’Амбросио, министр энергетики Виктории]:

«В 8:30 утра 526 тысяч жителей Виктории остались без света. Это почти четверть населения штата. Так что это очень значительная цифра».

Также около 125 тысяч домов остались без интернета. Это создало проблемы многим жителям Виктории, которые работают удалённо.

Шторм обрушился как раз в то время, когда в Мельбурне сняли коронавирусные ограничения, и многие впервые за несколько месяцев планировали куда-нибудь съездить.

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