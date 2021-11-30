Ураган в Стамбуле: четверо погибших, включая иностранца

Смертоносный ураган в понедельник обрушился на Стамбул. Скорость ветра достигала 130 километров в час. Он срывал..

Смертоносный ураган в понедельник обрушился на Стамбул.

Скорость ветра достигала 130 километров в час. Он срывал крыши с домов, сносил рекламные щиты и переворачивал фуры. Повреждена инфраструктура, в том числе в порту. Часть набережной затопило – в проливе Босфор поднялись большие волны.

По меньшей мере, четыре человека погибли в Стамбуле и ещё один – на севере Турции. Троих смертельно ранило обломками зданий, ещё одного сдуло с крыши. Как сообщили в стамбульской мэрии, один из погибших – иностранец.

Ещё 19 человек получили телесные повреждения. Трое из них – в критическом состоянии.

В провинции Зонгулдак на берегу Чёрного моря из-за непогоды также погиб один строитель.

Отменены занятия в учебных заведениях. Главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил о задержке рейсов. Из-за невозможности безопасно приземлиться в Стамбуле самолёты перенаправляли в Анкару и Измир.

Босфор временно закрыли для судоходства. Во многих регионах Турции остановили паромное сообщение.

Короткая ссылка на эту страницу: