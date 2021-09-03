Ураган «Ида»: 46 погибших, Нью-Йорк в воде
Вот так выглядели улицы нью-йоркского Бруклина, когда в крупнейший город США пришла «Ида». Сначала она обрушилась..
Дата загрузки: 2021-09-03
В целом погибших уже не менее 46. В Нью-Йорке – 13. Здесь многие оказались в ловушке в машинах, а также в квартирах, которые расположены в полуподвальных помещениях. Это популярные в городе варианты доступного жилья. Затопило и нью-йоркское метро.
[Родни Харрисон, полицейский]:
«У нас 25 семей, которые нужно переселить. Также 496 автомобилей было брошено. Их нужно переместить в безопасное место. Проведено 69 спасательных операций в воде».
Это район Куинс на острове Лонг-Айленд – второе крупнейшее боро Нью-Йорка после Бруклина. Местные жители рассказывают, что кое-где уровень воды был выше роста человека.
[Дэнни Онг, житель Куинса]:
«Вода доходила до шеи. Мой сосед со второго этажа держал за руку меня, а я держал за руку жену. И так мы смогли выбраться из подвала».
[Майк Ферраро, житель Куинса]:
«Когда мы вышли переставить машины, воды было уже по грудь. После этого начался просто дурдом. Когда я вернулся к дому, то приходилось изо всех сил цепляться за верхнюю часть забора, чтобы выбраться живым».
В целом «Ида» затронула всё восточное побережье от Мэриленда до Коннектикута, вылившись рекордными дождями и прокатившись торнадо. При этом многих непогода застала врасплох. Люди не ожидали таких разрушений от урагана, который к тому времени ослаб до тропической депрессии.
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