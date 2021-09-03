Ураган «Ида»: 46 погибших, Нью-Йорк в воде

Вот так выглядели улицы нью-йоркского Бруклина, когда в крупнейший город США пришла «Ида». Сначала она обрушилась..

Вот так выглядели улицы нью-йоркского Бруклина, когда в крупнейший город США пришла «Ида». Сначала она обрушилась на Луизиану в виде сильнейшего в историм штата урагана. Потом ослабла, но продолжила приносить бедствия другим регионам.

В целом погибших уже не менее 46. В Нью-Йорке – 13. Здесь многие оказались в ловушке в машинах, а также в квартирах, которые расположены в полуподвальных помещениях. Это популярные в городе варианты доступного жилья. Затопило и нью-йоркское метро.

[Родни Харрисон, полицейский]:

«У нас 25 семей, которые нужно переселить. Также 496 автомобилей было брошено. Их нужно переместить в безопасное место. Проведено 69 спасательных операций в воде».

Это район Куинс на острове Лонг-Айленд – второе крупнейшее боро Нью-Йорка после Бруклина. Местные жители рассказывают, что кое-где уровень воды был выше роста человека.

[Дэнни Онг, житель Куинса]:

«Вода доходила до шеи. Мой сосед со второго этажа держал за руку меня, а я держал за руку жену. И так мы смогли выбраться из подвала». [Майк Ферраро, житель Куинса]:

«Когда мы вышли переставить машины, воды было уже по грудь. После этого начался просто дурдом. Когда я вернулся к дому, то приходилось изо всех сил цепляться за верхнюю часть забора, чтобы выбраться живым».

В целом «Ида» затронула всё восточное побережье от Мэриленда до Коннектикута, вылившись рекордными дождями и прокатившись торнадо. При этом многих непогода застала врасплох. Люди не ожидали таких разрушений от урагана, который к тому времени ослаб до тропической депрессии.

Короткая ссылка на эту страницу: