Сильнейшее за 500 лет: в Канаде пытаются справиться с наводнением

Бедствие, какое бывает раз в 500 лет. Именно так описывают нынешнее наводнение в Британской Колумбии. Стихия..

Бедствие, какое бывает раз в 500 лет. Именно так описывают нынешнее наводнение в Британской Колумбии.

Стихия разрушила дороги и мосты, ворвалась в жилые дома. На западе Канады в ловушке наводнений и оползней остаются около 18 тысяч человек.

В среду здесь ввели режим чрезвычайного положения.

Вода отступает, что облегчает спасательные работы, но ливень отрезал от мира целые города, особенно в горных районах.

Нет доступа и в порт Ванкувера – крупнейший в стране. Это ударило по и без того напряжённым всемирным цепочкам поставок.

Провинциальные власти уверены, что будет расти и число погибших. В настоящее время подтверждена смерть одного человека, ещё несколько числятся пропавшими без вести.

Федеральное правительство отправило на помощь сотни военных и в случае необходимости обещает отправить ещё.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с лидерами провинции, племён и общин, чтобы сделать всё возможное и поддержать жителей Британской Колумбии в это очень сложное время».

По словам властей, материальный ущерб от нынешнего бедствия может стать самым большим в истории Канады.

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