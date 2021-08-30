В Милане сгорела жилая многоэтажка

20 этажей, охваченных огнём. Это кадры из Милана. Здесь в воскресенье сгорела жилая многоэтажка. В пепел..

20 этажей, охваченных огнём. Это кадры из Милана. Здесь в воскресенье сгорела жилая многоэтажка. В пепел превратились и 20 припаркованных рядом автомобилей.

Пожар начался на верхних этажах здания. Об этом сообщают пожарные.

Мэр Милана заявил, что пострадавших и погибших в инциденте нет. Около 50 жильцов успели вовремя эвакуировать – пожарные прибыли на место в то время, когда огонь был ещё локализован. Людей поселили в гостинице.

Потом огонь полыхал ещё три часа. Фасад сгорел почти полностью, хотя, по словам жильцов, его панели должны были быть огнестойким. Впрочем, сама конструкция стоит прочно – пожарные заверяют, что угрозы её обвала нет.

Эта 60-метровая многоэтажка – часть недавнего проекта по развитию города. Была спроектирована в форме корабля. Её было видно за несколько километров. На крыше был алюминиевый парус. Он тоже сгорел и кусками упал на землю.

Причина пожара пока неизвестна. Ведётся следствие.

Короткая ссылка на эту страницу: