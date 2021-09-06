После торнадо: как семья чудом выжила во время урагана «Ида»
Этот дом в одном из штатов США превратился в руины после торнадо. Семья как раз готовила..
Дата загрузки: 2021-09-06
[Трой Томас, житель Нью-Джерси]:
«Я смотрел в окно и видел, как облака закручиваются и спускаются в виде воронки. Я побежал в подвал, накрыл всех, и мы просто забились в угол. Торнадо обрушился прямо на наш дом».
Торнадо и сильнейшие ливни в восточные штаты США принёс ураган «Ида». Этот мужчина говорит, что ветер сорвал часть подвального потолка, поэтому их засыпало пылью и обломками. Теперь он боится, что у его дочек начнётся посттравматическое стрессовое расстройство.
[Трой Томас, житель Нью-Джерси]:
«Ураган был просто ужасающим. Этот звук я никогда не смогу забыть. Казалось, что всё рушится и ломается».
Жертвами «Иды» в США стало не менее 46 человек. Около миллиона людей остались без электричества. Ураган принёс небывалые ливни, которые затопили большие территории, включая город Нью-Йорк.
Это пятый по мощности ураган, который когда-либо ударял по Соединённым Штатам. Он пришёл из океана и изначально обрушился на южный штат Луизиана. Потом двинулся на север по восточному побережью.
В целом пострадало более 600 тысяч человек.
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