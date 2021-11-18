Козы Австралии – травоядные пожарные

Эта пасторальная картина на самом деле – серьёзная противопожарная операция. В Австралии скоро лето. Два года..

Эта пасторальная картина на самом деле – серьёзная противопожарная операция. В Австралии скоро лето. Два года назад здесь были сильнейшие пожары. Огонь выжег рекордные 18 миллионов гектаров территории.

Сегодня там, где не справляется человек, на помощь приходят козы. С энтузиазмом и добросовестностью вычищают луга от сухостоя.

[Джейсон Маккеллар, глава пожарной службы]:

«Мы тестируем работу коз уже пару месяцев. Результаты говорят сами за себя». [Билли Джонстон, фермер]:

«Они едят гораздо больше видов сорняков и растений, которые другие пасущиеся животные не будут есть. Козы способны превратить всё это в плодородные земли. Они едят сорняки, удобряют навозом, после чего земля становится более травянистой, сорняков меньше».

Недавние сильные дожди замедлили более традиционные меры профилактики. В частности, контролируемое обратное сжигание. Козы же готовы работать в любую погоду.

[Трой Герсбэк, инспектор пожарной службы Нового Южного Уэльса]:

«За последние два месяца у нас выпало около 200 миллиметров осадков, в ближайшие дни будет ещё 50-60. Наша традиционная программа снижения опасности замедлилась. Но эти ребята в полевых условиях изменили степень риска в регионе. Фантастика».

Пожарные не ждут, что козы значительно снизят риск возгорания уже в этом году, но к следующему сезону должны успеть. Привлечь травоядных планируют во всём штате Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее.

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