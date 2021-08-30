Револьвер, из которого убили Малыша Билли, продали за рекордные $6 млн

140 лет назад из этого револьвера застрелили Малыша Билли – одного из самых известных бандитов на..

140 лет назад из этого револьвера застрелили Малыша Билли – одного из самых известных бандитов на Диком Западе. Теперь же шестизарядный Colt ушёл с молотка за рекордные шесть миллионов долларов. Его продали на аукционе в Лос-Анджелесе. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Аукционисты рассчитывали выручить за револьвер от двух до трёх миллионов долларов. После того как за него отдали шесть миллионов, он стал самым дорогим огнестрельным оружием, когда-либо проданным на аукционе.

[Кэтрин Уильямсон, сотрудница аукционного дома Bonhams]:

«Возможно, это самое значимое коллекционное оружие на всём американском Западе. Шериф Пэт Гарретт конфисковал этот револьвер у члена банды Билли Кида. Позже он застрелил из него преступника. Это было в 1881 году».

Настоящее имя Малыша Билли – Уильям Генри Маккарти. За совершённые преступления его разыскивали в Аризоне и Нью-Мексико. Бандит убил восемь человек. В апреле 1881 года Билли Кида приговорили к повешению, но он сбежал. Однако шериф Пэт Гарретт выследил его и застрелил в июле того же года. Это произошло в деревне Форт-Самнер в Нью-Мексико. Билли Киду был 21 год.

Эта история легла в основу таких фильмов, как «Пэт Гаррет и Билли Кид», «Молодые стрелки» и «Малыш Кид».

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