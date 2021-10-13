Индианка собрала 10 000 традиционных кукол и выставляет их раз в году

Есть в Южной Индии такая традиция: во время осеннего индуистского фестиваля выставлять в доме коллекцию своих..

Есть в Южной Индии такая традиция: во время осеннего индуистского фестиваля выставлять в доме коллекцию своих кукол.

Вот эта поражает. Это куклы одной жительницы Бангалора. Сколько их, так сразу и не скажешь. Считать придётся долго.

Посмотреть приходят толпы гостей.

[гость]:

«Она проделала замечательную работу. Это даёт возможность молодёжи соприкоснуться с тем, что для нас привычно. Мы с детства знакомы с этими традициями и культурой».

В коллекции есть герои индуистского эпоса. Кроме того, женщина создаёт целостные композиции из кукол, изображая свадьбы, военные тренировки или просто быт индийцев.

[гость]:

«Здесь особенная обстановка. Очень много разных кукол на разную тематику. И суть не только в том, чтобы собрать коллекцию, но и правильно всё представить. Каждая композиция из кукол рассказывает какую-то историю».

Всего в этой коллекции 10 000 кукол.

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