В Лондоне проходит выставка сатирических картин XVIII века Уильяма Хогарта

Впервые за сто с лишним лет портрет «Мисс Мэри Эдвардс» вернулся в Великобританию. В лондонском музее..

Впервые за сто с лишним лет портрет «Мисс Мэри Эдвардс» вернулся в Великобританию. В лондонском музее проходит выставка картин английского художника Уильяма Хогарта. Мэри Эдвардс была покровительницей искусств и самой богатой женщиной в Англии в XVIII веке, когда творил Хогарт.

[Элис Инсли, куратор выставки]:

«Она была интересной женщиной, и думаю, это видно на портрете. Она окружена некоторыми атрибутами, которые обычно изображают на мужских портретах. Это и гончая, и глобус, и бюсты Елизаветы I и Альфреда Великого».

На выставке также представлены картины европейских художников-современников Хогарта. Так можно сравнить творчество живописцев.

Подобную пару составляют картина «Белая скатерть» французского художника Жан-Батиста Симеона Шардена и полотно «Смерть графини». Оно входит в сатирическую серию картин «Модный брак». В них Хогарт высмеивает нравы высшего общества своей эпохи.

[Элис Инсли, куратор выставки]:

«Думаю, картины серии «Модный брак» заставляют задуматься, а произведения Шардена спокойнее, их хочется созерцать. В «Модном браке» заметен какой-то беспорядок, особенно в последней картине, где собака крадёт еду со стола. Всё это говорит о разорении и горе».

А эту картину с маркизом Бристолем приписывают сразу трём художникам. Сначала над ней работали француз и швейцарец. Потом заказчик поручил английскому живописцу переписать лица одной дамы и её сына.

Эксперты изучили картины Хогарта и обнаружили, что художник не всегда придерживался первоначального замысла. Таким примером служит полотно «Сумасшедший дом» из серии «Карьера мота». Рентгеновские снимки показали, что живописец изменил положение человека, лежащего на полу, когда завершал картину.

Искусствоведы считают, что сатирические произведения Хогарта по-прежнему современны. Художник родился в 1697 году в Лондоне. Он прожил 66 лет.

Выставка «Хогарт и Европа» проходит в Британской галерее Тейт. Она продлится до 20 марта.

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