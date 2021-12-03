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Древнее боевое искусство помогает индийцам укрепить здоровье

Древнее боевое искусство помогает индийцам укрепить здоровье

Удары, блоки и захваты. В этом специальном храме индийцы изучают традиционное боевое искусство «Каларипаятту». Пандемия надолго..

Дата загрузки: 2021-12-03

Древнее боевое искусство помогает индийцам укрепить здоровье
Удары, блоки и захваты. В этом специальном храме индийцы изучают традиционное боевое искусство «Каларипаятту». Пандемия надолго прервала занятия, а сейчас к тренировкам возвращаются по всей стране.

Обучение «Каларипаятту» начинается с отработки прыжков, ударов и ухода от них. Потом ученики осваивают связки ударов и комбинации нескольких техник. После этого начинается работа в паре, и только потом дают в руки оружие. Оно может быть самым разнообразным.

[ученик]:
«»Каларипаятту» несёт в себе очень древние знания Индии, в частности – Кералы. Тренировки помогают улучшить здоровье как физическое, так и умственное».

Обучение бою с оружием делится на много этапов. Сначала используют десять видов деревянного оружия, потом уже применяют стальное. Это меч, нож, топор, серп и копьё.

Учитель также передаёт секретные знания о 108 точках жизни и смерти в теле человека и способах на них воздействовать. «Каларипаятту» включает в себя и науку врачевания.

Название «Каларипаятту» означает бой в священном месте. Поэтому для занятий возводят специальные храмы.
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