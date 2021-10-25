125 картин на полу: индийские художники готовятся к празднику Дивали
Портреты звёзд на полу. Индийские художники рисуют актёров, спортсменов и других знаменитостей. Так в Раджкоте готовятся..
Дата загрузки: 2021-10-25
Портреты звёзд на полу. Индийские художники рисуют актёров, спортсменов и других знаменитостей. Так в Раджкоте готовятся к празднику Дивали.
[Харш Бадхелия, организатор]:
«В выставке участвуют 77 художников. Они пишут 125 картин. Темы разные».
Художники изображают медиков, военных и поэтов. А на этой картине – индийский метатель копья Нирадж Чопра, который взял золото на Олимпиаде в Токио.
[художница]:
«Когда Нирадж Чопра завоевал золотую медаль, мне захотелось что-то сделать для него, поскольку он вдохновляет всю нацию. Поэтому я написала его портрет».
В этом году Дивали выпадает на 4 ноября. Это важный для индийцев праздник. Символизирует победу добра над злом. В честь неё зажигают свечи и фонарики, запускают фейерверки. Поэтому в дни праздника проходит Фестиваль огней.
Индийцы также украшают полы в зданиях красочными рисунками из цветного песка – ранголи. Обычно они отражают почтительное отношения к божествам. В наши дни в традицию привнесли современные элементы.
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