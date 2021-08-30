Сколько заплатит «Манчестер Юнайтед» за трансфер Роналду

Криштиану Роналду возвращается в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Источники сообщают, что за трансфер нападающего «Ювентуса» английский ФК заплатит около 23 миллионов евро. 15 миллионов евро – самому клубу, и 8 миллионов – в качестве бонусных выплат за переход.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. За это время он провёл 292 матча и забил 118 голов.

[болельщик клуба «Манчестер Юнайтед»]:

«Все просто в восторге. Он возвращается в «Манчестер Юнайтед», несмотря на свой возраст. Фантастика. Вряд ли кто-то из болельщиков клуба этому не рад. Роналду возвращается домой». [болельщик клуба «Манчестер Юнайтед»]:

«Это потрясающе. Я прочитал об этом минуту назад. Помню, как он подростком начинал там свою карьеру. Было бы здорово, если бы он вернулся в Премьер-лигу и закончил карьеру в клубе, с которого всё начиналось. Это было бы феноменально».

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду провёл шесть сезонов, выиграв восемь своих главных трофеев. В 2008 году он получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира. Ему также вручили «Золотую бутсу» в сезоне Премьер-лиги 2007-08 годов, когда он помог клубу получить свой последний титул в Лиге чемпионов.

Ранее неожиданный переход совершил Лионель Месси. Он ушёл из «Барселоны» и присоединился к французскому ФК «Пари Сен-Жермен».

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