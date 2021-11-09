Фестиваль традиций и ремёсел Пакистана проходит в Исламабаде

Всё лучшее Пакистана – в одном месте. Лишь раз в году в Исламабаде собираются хранители традиций..

Всё лучшее Пакистана – в одном месте. Лишь раз в году в Исламабаде собираются хранители традиций и ремёсел со всей страны. В эти дни здесь проходит яркий фестиваль «Лок Мела».

Восточная музыка, танцы, колоритные наряды – праздничное настроение витает в воздухе.

[гость фестиваля]:

«Прекрасная возможность побывать на этом фестиваль и увидеть весь Пакистан в одном месте. Мы посмотрели здесь всё, но нам особенно понравились народные танцы».

На фестивале можно своими глазами увидеть, как рождаются различные изделия ручной работы. Вот демонстрируют своё мастерство ткачи. Они делают шали, саронги и простыни.

[Лал Букш, ткач]:

«Нашему ремеслу уже 200 лет, мастерство перешло к нам от предков. Теперь я учу своих детей – это семейное ремесло. Я рад, что людям нравятся наши изделия».

А это творческий процесс пакистанской художницы. Она создаёт мозаику из натурального камня.

[Шазия Наваб, художница]:

«Моя специальность – декоративные изделия. Хочется, чтобы в Пакистане создавали из мрамора такие мозаики. Я делаю украшения для внутреннего и наружного пространства домов».

А здесь снова звучит музыка. На таких инструментах играют синдхи и кашмирцы. И, конечно, вокруг витает аромат восточных блюд. Еды здесь много.

[туристка из Турции]:

«Еда замечательная. Я купила здесь картины – это прекрасные произведения искусства. Фестиваль очень хороший».

Цель фестиваля – сохранять традиционные культуру и ремёсла. Кроме того, пакистанские мастера могут здесь продавать свои изделия без посредников.

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