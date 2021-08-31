Тайны древней азбуки раскрывают в музее Белокурихи

Добро, жизнь, земля − это буквы первого славянского алфавита, глаголицы. Он появился в IX веке в..

Добро, жизнь, земля − это буквы первого славянского алфавита, глаголицы. Он появился в IX веке в Моравии, на территории современной Чехии, благодаря братьям Кириллу и Мефодию. Узнать об истории русской письменности предлагают в одноимённом музее в селе Солоновка, что в 250 километрах от Барнаула.

В древности буквы использовали не только для обозначения звука. Замысловатая форма таила в себе взгляд древних славян на смысл жизни и даже познания в астрономии.

[Андрей Покидаев, директор музея]:

«Очень интересная буква Земля. Вот она планета, вот ось, а вот спутник. Если мы на нашу букву посмотрим, которая в современном русском алфавите, − это цифра 3… Это третья планета от Солнца».

Позже появилась кириллица. Это азбука, переписанная под графику греческого языка. Название букв сохранилось прежним, изменилось начертание. Кириллицей написаны знаменитые берестяные грамоты.

В начале лета в музее появился ценный экспонат. По этой рукописной книге старообрядцы из Челябинской области вели церковные песнопения. Обозначения над буквами − это «крюки». В древности на Руси «пели по крюкам». Вместо нот они обозначали высоту звука. Традиция, пришедшая из Византии.

Книга написана по уставу древнерусского письма.

[Андрей Покидаев, директор музея]:

«Буквы писались как поставленные. Обратите внимание, какое дано количество параметров. Наклоны, градусы для каждой буквочки. Если мы так посмотрим, то это как для космического корабля какого-то… И каждая буквочка соответствует по своим пропорциям закону Золотого сечения».

После революции 1917 года в соответствии с веянием коммунистического строя буквы получили новые упрощённые названия и начертания. Изначальные смыслы постепенно забылись.

[посетительница]:

«Я сейчас пишу своё имя. Вообще, очень интересно, необычно». [посетительница]:

«Каждая буква − это какой-то символ и, действительно, значение, которое заложено уже изначально… Это совершенно другое отношение было бы к жизни ко всей, другие какие-то ценности закладывались сразу». [посетительница]:

«Сейчас все очень много говорят про осознанность. Про то, чтобы восстановиться, себя услышать, в себя заглянуть… Мне кажется, сейчас смыслы во всём. Те, кто готов, они поймут, услышат и, наверное, что-то изменят и смогут по крайней мере изменить».

В этом году музею исполнится 10 лет.

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