Выставка картин XIX века в Петербурге погружает в безмятежность

Карл Брюллов, Иван Шишкин и Архип Куинджи. Но на этой выставке в Санкт-Петербурге нет места суете...

Карл Брюллов, Иван Шишкин и Архип Куинджи. Но на этой выставке в Санкт-Петербурге нет места суете. Картины подбирали соответствующие. Проект назвали «Покой и радость».

Для начала можно покачаться на качели под облаками.

[Павел Пригара, директор выставочного зала «Манеж»]:«У человека существует свой собственный набор каких-то визуальных образов, который создаёт ощущение какой-то благости, спокойного настроения. И очень часто это именно небо, облака, плавно летящие по небу».

Пейзажи, портреты или сценки из обыденной жизни – всё здесь вдохновляет мечтать. Показаны картины ста русских художников XIX века.

Вот особенно интересная работа. Принадлежит кисти Тимофея Соколова, о котором почти ничего не известно.

[Семён Михайловский, куратор выставки]:«Посмотрите на эту живопись – очень неплохую живопись. И какой-то сюжет трогательный там, и собака здесь, и не буди. И понять, что в этом есть какой-то смысл. И она связана с целой эпохой – и по живописи, и по смыслу».

Атмосферу дополняет музыка. Её написали специально для этой выставки.

[Семён Михайловский, куратор выставки]:«И эта музыка будет звучать, когда ты уйдёшь из выставочного зала. И перед сном ты будешь вспоминать эту выставку – хочется думать – и эту музыку, и ложиться спать, и у тебя будут сладкие сны».

Экспозиция в выставочном зале «Манеж» продлится до конца января. Картины предоставили 39 российских и зарубежных музеев.

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