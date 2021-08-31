5000 ложек: музей в Пермском крае посвятили истории столового прибора

Измерить свой вес в ложках каши и ложках супа, а заодно узнать историю этого столового прибора..

Измерить свой вес в ложках каши и ложках супа, а заодно узнать историю этого столового прибора можно в нытвенском музее в Пермском крае. Здесь представлено почти 5000 экспонатов.

В древности ложки делали из дерева, камня, кости, рогов, морских ракушек и ореховых скорлупок. Самые старые экспонаты музея датируются VII-IX веками нашей эры. На ручках некоторых изображены животные или божества.

[Лариса Рогова, экскурсовод Музея ложек]:

«Этими ложками не пользовались каждый день по прямому назначению, а использовали их для еды по особым случаям, при каких-то определённых церемониях – посвящение мальчиков в воины, свадьба, смерть вождя племени. Такими ложками могли кормить духов, которым поклонялись, пытаясь их задобрить».

А эти старинные ложки, украшенные в стиле рококо, можно принять за произведения искусства. Но в XVIII веке ими ели мёд, джемы и засахаренные фрукты. В то время ложки делали из латуни, меди и олова. Люди с достатком пользовались золотыми и серебряными столовыми приборами.

В XIX веке в моду вошёл алюминий. Тогда его делали мало, производство было дорогим, и алюминиевые ложки ценились больше золотых.

[Лариса Рогова, экскурсовод Музея ложек]:

«Первые алюминиевые столовые приборы были изготовлены ювелиром для французского императора Наполеона III. И на одном из приёмов его семья с гордостью брала в руки ложки алюминиевые, а придворные, с завистью взирая, пользовались серебряными и позолоченными».

На Руси были популярны расписные деревянные ложки. Чёрными пользовались каждый день, а красные доставали для гостей. При прощании хозяйка говорила: «Живите на красную ложку». Красный цвет символизировал радость, счастье и благополучие.

В музее также можно узнать, как делали ложки из металла. Для их изготовления требовалось до 40 технологических процессов.

[гостья музея]:

«Музей замечательный. Всё сделано с любовью, со вкусом. Понимаем, что это люди ищущие, которые отыскивают такие замечательные вещи. Просто восхищаюсь».

Музей ложки работает с 2003 года. Много экспонатов подарили посетители. Теперь здесь ложки из 80 стран мира. Помимо столовых приборов, представлены обувные ложки, а также – металлургическая ложка весом почти шесть килограммов. Ею зачерпывали горячий металл, когда отливали пушечные ядра.

Музей ежегодно посещают 15 тысяч человек.

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