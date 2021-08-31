«У меня ничего не осталось»: жители США разбирают завалы после урагана «Ида»

Дом этого жителя США почти полностью обрушился. Ему повезло, поскольку часть уцелела. Там он и смог..

Дом этого жителя США почти полностью обрушился. Ему повезло, поскольку часть уцелела. Там он и смог переждать бедствие. Это последствия урагана «Ида», который пронёсся через американский штат Луизиана. Его признали одним из мощнейших среди тех, которые когда-либо ударяли по побережью Мексиканского залива США.

71-летний Теофилус говорит, что у него ничего не осталось.

[Теофилус Чарльз, житель штата Луизиана]:

«Я родился здесь и пережил самые сильные ураганы. Я думал, что останусь и выстою и этот ураган. Но я не смог. Дом просто начал разваливаться, его уносило. Внутри не осталось ни одного сухого угла».

Теофилус говорит, что во время урагана сидел в гостиной. Оттуда он увидел, как ветер унёс крышу его дома, и чувствовал, как дрожали стены.

[Теофилус Чарльз, житель штата Луизиана]:

«Мне нужна помощь. Если кто-то может помочь, пожалуйста, сделайте это. Мне некуда идти, и я всё потерял. Я потерял всё, что у меня было».

«Ида» обрушилась на штат спустя ровно 16 лет после урагана «Катрина» – одного из самых катастрофических и смертоносных для США.

В этот раз масштабных жертв удалось избежать. Официально зафиксированы две смерти. Однако, по словам губернатора Луизианы, жертв, скорее всего, больше.

В затопленных городках вокруг Нового Орлеана продолжаются спасательные операции. Повалено много деревьев, повсюду мусор.

Сейчас почти миллион домов в штате остаются без электричества. Водопроводные и канализационные системы пока не работают.

Оператор электросети Entergy Corp сообщил, что в наиболее пострадавших районах перебои с электричеством будут продолжаться несколько недель.

Принеся разрушения в Луизиане, ураган ослаб до тропической депрессии и двинулся на соседние штаты Миссисипи и Алабаму.

Короткая ссылка на эту страницу: