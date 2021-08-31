«У меня ничего не осталось»: жители США разбирают завалы после урагана «Ида»
Дом этого жителя США почти полностью обрушился. Ему повезло, поскольку часть уцелела. Там он и смог..
Дата загрузки: 2021-08-31
71-летний Теофилус говорит, что у него ничего не осталось.
[Теофилус Чарльз, житель штата Луизиана]:
«Я родился здесь и пережил самые сильные ураганы. Я думал, что останусь и выстою и этот ураган. Но я не смог. Дом просто начал разваливаться, его уносило. Внутри не осталось ни одного сухого угла».
Теофилус говорит, что во время урагана сидел в гостиной. Оттуда он увидел, как ветер унёс крышу его дома, и чувствовал, как дрожали стены.
[Теофилус Чарльз, житель штата Луизиана]:
«Мне нужна помощь. Если кто-то может помочь, пожалуйста, сделайте это. Мне некуда идти, и я всё потерял. Я потерял всё, что у меня было».
«Ида» обрушилась на штат спустя ровно 16 лет после урагана «Катрина» – одного из самых катастрофических и смертоносных для США.
В этот раз масштабных жертв удалось избежать. Официально зафиксированы две смерти. Однако, по словам губернатора Луизианы, жертв, скорее всего, больше.
В затопленных городках вокруг Нового Орлеана продолжаются спасательные операции. Повалено много деревьев, повсюду мусор.
Сейчас почти миллион домов в штате остаются без электричества. Водопроводные и канализационные системы пока не работают.
Оператор электросети Entergy Corp сообщил, что в наиболее пострадавших районах перебои с электричеством будут продолжаться несколько недель.
Принеся разрушения в Луизиане, ураган ослаб до тропической депрессии и двинулся на соседние штаты Миссисипи и Алабаму.
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