В Лагосе продолжаются поиски на месте обрушения многоэтажки

Взволнованные родственники ждут информации с места обрушения многоэтажки в нигерийском Лагосе. Поисково-спасательные бригады работают с понедельника.

Родственник этого мужчины не пришёл домой к жене и ребёнку.

[Хазиз Олалере, родственник жертвы обрушения]:

«У меня там родственник. Мы звонили ему вчера. Сначала телефон был отключён, потом не было ответа, а потом мы узнали об инциденте у него на работе. Когда кто-то не приходит домой, то выходишь его искать, поэтому мы здесь».

22-этажное здание находилось в стадии строительства. Сколько именно людей было внутри – неизвестно. По словам некоторых свидетелей, около ста.

Пока удалось обнаружить тела 23 погибших. С десяток человек извлекли из-под завалов живыми и отправили в больницу. Некоторые из них – в тяжёлом состоянии.

Что стало причиной обрушения, пока также не сообщается. Однако многие уверены, что всё дело в некачественном строительстве.

[Дипо Аяйи, глава Совета по регистрации архитекторов]:

«Такие проблемы берутся не из воздуха. Это либо профессиональная халатность, либо – из-за стройматериалов и выбора подрядчика. Если подрядчики некомпетентные, то заканчивается вот так. Если подойти к рухнувшему зданию, то невооружённым глазом видно, что некоторые материалы не соответствуют стандарту. Вместе с другими факторами это в любой точке мира приведёт к обрушению».

И подобные трагедии в Нигерии – не редкость. Так, в 2014 году в результате обрушения шестиэтажки в Лагосе погибло 116 человек.

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