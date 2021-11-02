В Нигерии обрушилась многоэтажка, под завалами может находиться до 100 строителей

Это должна была быть элитная многоэтажка, но теперь это – груда обломков, унёсшая неизвестно сколько человеческих..

Это должна была быть элитная многоэтажка, но теперь это – груда обломков, унёсшая неизвестно сколько человеческих жизней. Трагедия произошла в Лагосе – коммерческой столице Нигерии. Рухнул строящийся жилой дом в 22 этажа.

[Джерри Джон, электрик]:

«Внутри много людей – те, кто делал стяжку, электрики, сантехники – все внутри. И скажу вам, что владелец компании тоже внутри, потому что утром здесь стоял чёрный джип».

Так ли это, официально пока не сообщается. На месте работают экскаваторы. Сколько именно людей под завалами, сказать сложно. По словам рабочих, которым удалось спастись, там могло находиться до ста человек.

[Исреал, строитель]:

«Мы работали и все решили сделать перерыв. Многие оставались внутри. Я только включил телефон. Когда я вышел, то увидел, что здание рушится».

Гибель четверых уже подтвердили. Также вытащили четверых выживших.

Инцидент произошёл в престижном районе Икойи, где активно ведётся строительство.

Рухнувшее здание было одной из трёх башен, возводимых частным застройщиком. В рекламе он предлагал клиентам «образ жизни без стресса, дополненный гостиничным стилем». Самая дешёвая квартира здесь стоила миллион 200 тысяч долларов.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Президент Нигерии распорядился провести расследование, а также принёс свои соболезнования.

Нигерия – самая густонаселённая страна в Африке. Обрушения зданий здесь бывают нередко. Строительные правила не соблюдаются, а материалы не соответствуют стандартам. Так, 7 лет назад в Лагосе рухнул шестиэтажный дом, погибло 116 человек.

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