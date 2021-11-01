Японец придумал, как делать энергию из ураганов и тайфунов

Эта установка может получать энергию из тайфунов и тропических штормов. Японский стартап Challenergy создал турбину, которая..

Эта установка может получать энергию из тайфунов и тропических штормов.

Японский стартап Challenergy создал турбину, которая может работать в суровых условиях ураганов. В такой среде другие ветряные установки обычно выходят из строя.

Разработка может стать источником «зелёной» энергии для Японии.

Ацуси Симидзу основал Challenergy три года назад. А толчком для него стала авария на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Она заставила японца задуматься, как отказаться от атомной энергии и перейти на экологически чистые источники.

[Ацуси Симидзу, основатель Challenergy]:

«Если мы сможем хотя бы частично обуздать огромный объём энергии, которую несут тайфуны, то их будут рассматривать не только как природные бедствия, но также как источник энергии».

Каждый год на Японию в среднем обрушивается 26 тайфунов и тропических штормов.

Метеорологи говорят, что они становятся более частыми и мощными. Именно поэтому создание ветряных электростанций в Японии рассматривают как очень сложную задачу.

Симидзу говорит, что его турбина особенная. Она может выдержать сильные ветры и дожди, поскольку её лопасти не заостренные, а прямоугольные. И вращаются они вокруг вертикальный оси.

[Ацуси Симидзу, основатель Challenergy]:

«Вертикальная ось позволяет не зависеть от направления ветра. Используя систему Magnus вместо гребного винта, можно до некоторой степени безопасно управлять системой даже при сильном ветре, контролировать её и одновременно вырабатывать электроэнергию».

В августе компания начала тестировать на Филиппинах турбину мощностью 10 киловатт. В будущем она планирует добавить в установку также солнечные панели, чтобы энергия в этом районе поступала бесперебойно.

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