На юг Италии обрушился редкий ураган
Помятые автомобили на железнодорожных путях, затопленные поля, оползни. Это юг Италии. Два дня здесь бушевал ураган..
Дата загрузки: 2021-10-26
Помятые автомобили на железнодорожных путях, затопленные поля, оползни. Это юг Италии. Два дня здесь бушевал ураган – редкий для Средиземноморья.
Не обошлось без жертв. Тело 67-летнего мужчины нашли в цитрусовой роще – далеко от того места, где его видели в последний раз, когда его автомобиль оказался в грязевой ловушке близ сицилийского города Скордия. Его супругу продолжают искать.
[Салво Кочина, глава службы гражданской защиты]:
«Мы нашли тело мужчины, но ещё не нашли женщину. Мы в километре от места, где они вышли из машины. Вчера здесь выпало 250 миллиметров осадков, это очень много. Дороги затопило, и поэтому они, наверное, в панике покинули машину. И их смыло потоком воды».
Средиземноморские ураганы называют медиканами. В воскресенье под Катанией всего за несколько часов выпало более 300 миллиметров осадков – половина среднегодовой нормы для Сицилии. В понедельник скорость ветра достигала 120 километров в час.
Для севера острова Сицилия и юга Калабрии выпустили красное предупреждение об опасности. Закрыты школы, десятки самолётов не допущены до посадки, остановлено движение паромов между южными островами.
Метеорологи предупреждают, что непогода продлится в регионе до конца недели.
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