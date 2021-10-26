На юг Италии обрушился редкий ураган

Помятые автомобили на железнодорожных путях, затопленные поля, оползни. Это юг Италии. Два дня здесь бушевал ураган..

Помятые автомобили на железнодорожных путях, затопленные поля, оползни. Это юг Италии. Два дня здесь бушевал ураган – редкий для Средиземноморья.

Не обошлось без жертв. Тело 67-летнего мужчины нашли в цитрусовой роще – далеко от того места, где его видели в последний раз, когда его автомобиль оказался в грязевой ловушке близ сицилийского города Скордия. Его супругу продолжают искать.

[Салво Кочина, глава службы гражданской защиты]:

«Мы нашли тело мужчины, но ещё не нашли женщину. Мы в километре от места, где они вышли из машины. Вчера здесь выпало 250 миллиметров осадков, это очень много. Дороги затопило, и поэтому они, наверное, в панике покинули машину. И их смыло потоком воды».

Средиземноморские ураганы называют медиканами. В воскресенье под Катанией всего за несколько часов выпало более 300 миллиметров осадков – половина среднегодовой нормы для Сицилии. В понедельник скорость ветра достигала 120 километров в час.

Для севера острова Сицилия и юга Калабрии выпустили красное предупреждение об опасности. Закрыты школы, десятки самолётов не допущены до посадки, остановлено движение паромов между южными островами.

Метеорологи предупреждают, что непогода продлится в регионе до конца недели.

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