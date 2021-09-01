Как отблагодарили жители района водителя доставки

Жители района Южный Бостон приготовили сюрприз водителю экспресс-доставки Кевину Лаунсбери. Они решили отблагодарить его за помощь в период карантина.

Дети и даже несколько домашних питомцев вышли встречать его в форме работников доставки UPS. Увидев детей, водитель воскликнул: «Вот здорово!»

«Мы подружились с нашим водителем доставки Кевином, который приезжает к нам уже несколько месяцев. Он привозит нам не только всё самое необходимое, но также приносит радость маленьким детям. Каждый вечер он встречает нас гудком и улыбкой», – поделилась Лиза Кеннеди.

«Хотя водитель знает, что мы его любим, нам хотелось показать ему важность его роли в этот трудный для всех период», – добавила женщина.