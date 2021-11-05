Роботы-курьеры доставляют еду студентам в США
Уже более двух миллионов раз роботы-курьеры компании Starship Technologies доставили еду клиентам. Такая услуга доступна в..
Дата загрузки: 2021-11-05
Патрик – студент университета Боулинг-Грин. Заказывает еду три-четыре раза в неделю. Робот-курьер прибывает всегда вовремя, и Патрик успевает пообедать в перерыве между занятиями.
[Патрик Шек, студент]:
«Они нравятся студентам. Теперь эти роботы – часть нашей университетской семьи. Они отлично вписываются в нашу жизнь».
Во время пандемии доставка еды роботами-курьерами стала очень востребованной.
[Эрик Гордон, сотрудник Мичиганского университета]:
«Вероятно, эта услуга будет всё популярнее. И спрос на неё постоянно растёт – во-первых, из-за COVID, во-вторых, из-за нехватки рабочей силы».
Сейчас в парке компании Starship Technologies – более 1000 роботов-курьеров. Два года назад их было в четыре раза меньше.
[Фрэнк Комери, сотрудник компании Starship technologies]:
«Это уже не просто диковинка, а важная услуга. И студентам она нравится».
В США также появились самоходные аппараты российской компании «Яндекс». Они тоже обслуживают студентов.
Беспилотные роботы-курьеры оснащены камерами, датчиками и навигационной системой. Они передвигаются со скоростью до восьми километров в час и могут пересекать нерегулируемые пешеходные переходы. За роботами наблюдают операторы, но вмешиваться приходится редко.
У таких доставщиков еды есть и минусы. Они электрические, и их надо периодически заряжать. Скорость передвижения небольшая, поэтому радиус охвата тоже маленький. А кроме того, роботы не могут оставить еду под дверью, как это делают курьеры-люди.
За последний год в США спрос на услугу доставки товаров вырос на 66%. Эксперты считают, что и после пандемии она останется такой же востребованной, поскольку удобна для покупателей.
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