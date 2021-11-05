Роботы-курьеры доставляют еду студентам в США

Уже более двух миллионов раз роботы-курьеры компании Starship Technologies доставили еду клиентам. Такая услуга доступна в..

Уже более двух миллионов раз роботы-курьеры компании Starship Technologies доставили еду клиентам. Такая услуга доступна в разных странах, в том числе – в США. Здесь самоходные роботы обслуживают 20 студенческих городков. Скоро добавятся ещё 25.

Патрик – студент университета Боулинг-Грин. Заказывает еду три-четыре раза в неделю. Робот-курьер прибывает всегда вовремя, и Патрик успевает пообедать в перерыве между занятиями.

[Патрик Шек, студент]:

«Они нравятся студентам. Теперь эти роботы – часть нашей университетской семьи. Они отлично вписываются в нашу жизнь».

Во время пандемии доставка еды роботами-курьерами стала очень востребованной.

[Эрик Гордон, сотрудник Мичиганского университета]:

«Вероятно, эта услуга будет всё популярнее. И спрос на неё постоянно растёт – во-первых, из-за COVID, во-вторых, из-за нехватки рабочей силы».

Сейчас в парке компании Starship Technologies – более 1000 роботов-курьеров. Два года назад их было в четыре раза меньше.

[Фрэнк Комери, сотрудник компании Starship technologies]:

«Это уже не просто диковинка, а важная услуга. И студентам она нравится».

В США также появились самоходные аппараты российской компании «Яндекс». Они тоже обслуживают студентов.

Беспилотные роботы-курьеры оснащены камерами, датчиками и навигационной системой. Они передвигаются со скоростью до восьми километров в час и могут пересекать нерегулируемые пешеходные переходы. За роботами наблюдают операторы, но вмешиваться приходится редко.

У таких доставщиков еды есть и минусы. Они электрические, и их надо периодически заряжать. Скорость передвижения небольшая, поэтому радиус охвата тоже маленький. А кроме того, роботы не могут оставить еду под дверью, как это делают курьеры-люди.

За последний год в США спрос на услугу доставки товаров вырос на 66%. Эксперты считают, что и после пандемии она останется такой же востребованной, поскольку удобна для покупателей.

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