Жемчужины автопрома представили на фестивале «Автокультура» под Москвой

Классические, легендарные и роскошные. В музее-усадьбе «Архангельское» под Москвой проходит ежегодный фестиваль «Автокультура». Участники со всей..

Классические, легендарные и роскошные. В музее-усадьбе «Архангельское» под Москвой проходит ежегодный фестиваль «Автокультура». Участники со всей страны представили десятки автомобилей. Это и редкие янгтаймеры, и эффектные спорткары, и ретромашины.

Самая необычная внешность у трицикла компании Morgan.

[Игорь Промовендов, участник фестиваля «Автокультура»]:

«Это классический английский трицикл Morgan 3 Wheeler. Выпускался с 1909-го по 1950 год. Потом прекратили выпуск, потому что перешли к автомобилям. И с 2011-го возобновили их выпуск и по сегодняшний день».

Этот фестиваль – крупнейшее мероприятие такого рода в России. В этом году – более 250 участников.

[Никита Муравин, основатель фестиваля «Автокультура»]:

«Это не просто старые какие-то автомобили. Автомобилю мало просто состариться. Многие автомобили были уникальны, когда были только выпущены. А 30 или более лет спустя они остались в нормальном состоянии, они эксплуатируются и прочее – это само по себе уникально. Они как предметы искусства уже становятся».

Большинство автомобилей здесь – спортивные.

[Арсен Галстян, участник фестиваля «Автокультура»]:

«Я эту машину покупал прежде всего из-за внешнего вида. Я считаю, что боковой силуэт (Porsche) 911-го – это эталон для автомобиля, для спортивного купе».

А вот эта модель Ferrari была звездой автопрома 80-х. Сейчас она победила в конкурсе автомобильной элегантности.

[Максим Годунов, участник фестиваля «Автокультура»]:

«Лично для меня это какая-то мечта из детства. Вот эти поднимающиеся фонарики. Какой-то детский восторг. Когда пришла возможность приобрести себе в коллекцию, конечно, захотелось приобрести».

Гости фестиваля также смогли увидеть старт Ferrari, Lamborghini и других спорткаров, участвующих в ралли Club GT.

В этом году на мероприятии в усадьбе «Архангельское» побывали более десяти тысяч человек.

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