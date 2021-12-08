Индийские танцоры завораживают зрителей на фестивале

Жесты рук, позы, мимика и даже взгляд – в индийском классическом танце важно всё. Этот стиль..

Жесты рук, позы, мимика и даже взгляд – в индийском классическом танце важно всё. Этот стиль называется «сатрия». Он зародился 600 лет назад и сохранился до наших дней.

Индийскому классическому танцу каждый год посвящают крупный фестиваль. Он проходит в Конараке рядом со средневековым храмом Солнца.

[Арухи Каушик, танцовщица]:

«Я очень польщена возможностью выступить перед знаменитым храмом Солнца в Конараке. Ощущения удивительные».

А это ещё один из восьми стилей индийского классического танца. Он называется «одисси». Считается, что этот танец – старейший из ныне существующих. Его исполняли храмовые танцовщицы. Это направление известно как «махари». Второе направление «готипуа» осваивают мальчики или юноши.

[гостья фестиваля]:

«Все танцевали замечательно. Я в восторге от второго дня (фестиваля) и с нетерпением жду третьего».

Индийский классический танец в основном рассказывает религиозные истории из жизни божеств.

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