Индийские танцоры завораживают зрителей на фестивале

Жесты рук, позы, мимика и даже взгляд – в индийском классическом танце важно всё. Этот стиль..
Дата загрузки: 2021-12-08
Жесты рук, позы, мимика и даже взгляд – в индийском классическом танце важно всё. Этот стиль называется «сатрия». Он зародился 600 лет назад и сохранился до наших дней.
Индийскому классическому танцу каждый год посвящают крупный фестиваль. Он проходит в Конараке рядом со средневековым храмом Солнца.
[Арухи Каушик, танцовщица]:
«Я очень польщена возможностью выступить перед знаменитым храмом Солнца в Конараке. Ощущения удивительные».
А это ещё один из восьми стилей индийского классического танца. Он называется «одисси». Считается, что этот танец – старейший из ныне существующих. Его исполняли храмовые танцовщицы. Это направление известно как «махари». Второе направление «готипуа» осваивают мальчики или юноши.
[гостья фестиваля]:
«Все танцевали замечательно. Я в восторге от второго дня (фестиваля) и с нетерпением жду третьего».
Индийский классический танец в основном рассказывает религиозные истории из жизни божеств.
Короткая ссылка на эту страницу: