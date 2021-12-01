Музей пинбола в Москве погружает в ушедшую эпоху аркадных игр

Здесь всё мелькает и светится, как в игровом павильоне Лас-Вегаса 60-70-х годов. Именно на те десятилетия..

Здесь всё мелькает и светится, как в игровом павильоне Лас-Вегаса 60-70-х годов. Именно на те десятилетия пришлась золотая эра пинбола – аркадной игры на столе, накрытом стеклом.

Вернуться в прошлое – далёкое и не очень – можно в музее пинбола в Москве. В основу легла частная коллекция Александра Казьмина.

Многие автоматы оформлены в стиле популярных фильмов и телесериалов. Этот называется «Сумеречная зона».

[Александр Казьмин, коллекционер]:

«Это, наверное, самый сложный аппарат за всю историю пинболостроения. Он, во-первых, широкий, у него куча правил. Это аппарат для профи».

Александр начал коллекционировать пинбол-автоматы в 2015 году. Когда их стало уже 20, решил открыть музей. Сейчас здесь более 40 экспонатов. Выпущены с 1934 по 2012 годы.

[Александр Чернышов, гость музея]:

«Мне вообще сама эта игра нравится. Во-первых, это старая американская игра, и часто во всех барах я видел, что они стоят. А, во-вторых, очень интересное исполнение внутри. Мне очень нравится, что детально всё проработано».

Прародителями пинбола можно считать бильярд и боулинг. Первый пинбольный автомат запатентовал в 1871 году британский изобретатель Монтагью Редгрейв. С годами игровые машины совершенствовались. В коллекции музея есть и отечественные автоматы.

[Александр Казьмин, коллекционер]:

«Это уникальная ветвь развития пинбола, и здесь больше, как уголок юмора – как советская власть пыталась копировать технологии».

Пинбольные автоматы – механические. Внутри корпуса – сотни ламп накаливания, километры проводов и катушки. Управляет этим некое подобие компьютера. В России нет мастерских по ремонту таких машин, поэтому обслуживают их прямо здесь. Автоматы требуют деликатного ухода.

Музей открылся три года назад. Сюда приезжают со всей России.

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