Компания Apple представила новый iPhone 13

Вот так выглядит новый iPhone 13. Яблочная линейка оказалась ожидаемой. Но некоторые устройства стали приятным сюрпризом...

Вот так выглядит новый iPhone 13. Яблочная линейка оказалась ожидаемой. Но некоторые устройства стали приятным сюрпризом.

На презентации в Калифорнии Apple продемонстрировала расширенные возможности подключения к 5G, более быстрые чипы и более чёткие камеры, при этом не подняв цены на телефоны.

iPhone 13 оснастили новым чипом под названием A15 Bionic. Он поддерживает такие функции, как автоматический перевод текста. Телефон также имеет улучшенный дисплей, увеличенное время автономной работы и кинематографический режим для автоматической смены фокуса при съёмке видео.

Apple заявила, что iPhone 13 будет иметь специальные антенны 5G и радиокомпоненты для более высоких скоростей. Айфоны будут доступны в пяти разных цветах с памятью 128, 256 и 512 гигабайт.

Компания также обновила свой iPad Mini с возможностью подключения к 5G. Новый дизайн делает его похожим на более дорогие модели iPad Air и Pro. Этот небольшой планшет и стал неожиданным сюрпризом.

[Боб О’Доннелл, аналитик]:

«Интересно то, что на мероприятии Apple были ожидаемые новинки, но без сюрпризов тоже не обошлось, особенно там, где их не ждали. По иронии, iPad Mini стал звездой шоу. Если честно, он дороговат, но технологии в нём достаточно крутые».

Цены на телефоны в США будут начинаться от 699 долларов, в России – от 960. Продажи стартуют 24 сентября.

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