В США появятся «умные» электросамолёты по цене внедорожника Mercedes

Хотите полететь на личном транспорте на работу, да ещё, чтобы это было безопасно и относительно недорого?..

Хотите полететь на личном транспорте на работу, да ещё, чтобы это было безопасно и относительно недорого? Израильский стартап Air обещает дать такую возможность к 2024 году.

Он построил двухместный электрический самолёт Air one. Вес аппарата – менее тонны. Дальность полёта – 177 километров, скорость – 250 километров в час. Одной зарядки должно хватать на час. Взлёт и посадка – вертикальные.

[Рани Плаут, директор компании Air]:

«Мы строим самолёт, который по своей сути ближе к автомобилю. Он менее сложный, чем самолёт, им легко управлять и его легко обслуживать».

Аппарат оснащён «умной» системой управления. Она отвечает за все сложные функции и навигацию. Также искусственный интеллект часто проверяет работу электросамолёта, чтобы обеспечить ещё больше безопасности.

[Чен Розен, соучредитель компании Air]:

«Мы используем технологии, исключая все сложности управления самолётом. Мы делаем его таким простым, чтобы большему числу людей было удобно использовать такой аппарат».

Цена базовой комплектации – 150 тысяч долларов. За столько же можно купить внедорожник Mercedes. Но в компании говорят, что цены будут снижаться по мере повышения спроса.

Стартап планирует поставлять Air one в США. Там много свободного воздушного пространства. Такой транспорт заказали уже 180 клиентов. В компании рассчитывают продавать по 15 тысяч электросамолётов в год и стать лидерами рынка.

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