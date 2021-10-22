Разрушительные пожары пробивают защитную броню гигантских секвой

Гигантские секвойи – крупнейшие из известных форм жизни на планете, а также самые выносливые. Но и..

Гигантские секвойи – крупнейшие из известных форм жизни на планете, а также самые выносливые. Но и они не смогли противостоять разрушительным лесным пожарам, охватившим Калифорнию в сентябре.

Деревья вырастают до 90 метров в высоту и живут более трёх тысяч лет. Их необычно толстая кора защищает от непогоды.

Но не в этот раз. Недавний пожар опустошил часть национального леса секвой, убив несколько десятков гигантских секвой.

[Натан Джуди, сотрудник лесного хозяйства]:

«Как видите, пожар в этом районе разгорелся очень сильно. Он поглотил всю растительность, не оставив ничего, кроме обугленных стволов».

Слабое место секвойи – ветки. Если огонь достигает верхней части дерева, то для него это может быть фатальным.

[Гаретт Дикман, ботаник]:

«Меня очень беспокоит, что мы теряем гигантские секвойи, ведь если и есть на земле дерево, которое устоит перед огнём, то это секвойя. Но теперь мы их теряем. Это неожиданно».

Впрочем, у работников есть способ спасти секвойи. Так, они закрепляют на них верёвки, чтобы можно было забраться наверх и потушить крону. Также их оборачивают фольгой.

[Гаретт Дикман, ботаник]:

«Альпинисты поднялись по верёвке, тянув с собой шланг. Вверху было дупло, из которого выходил дым. Они вставили шланг в это дупло и потушили огонь с верхушки. А так дерево тлело бы с самого верха вглубь».

Впрочем, даже после того как огонь потушен, всё еще есть риск, что секвойи могут перегреться. Некоторые приходится каждый день поливать водой.

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