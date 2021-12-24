Бельгия закроет АЭС и будет строить мини-реакторы

Без атомных станций к 2025 году. Позади несколько месяцев споров и обсуждений в правительстве Бельгии. Партия..
Дата загрузки: 2021-12-24
Партия «Зелёные» требовала выполнить закон от 2003 года о постепенной ликвидации АЭС. Либералы выступали за продление срока службы двух новейших реакторов на случай, если не будет иного способа обеспечить энергоснабжение. Теперь стороны пришли к соглашению.
Закрытие АЭС обойдётся в 14 миллиардов евро.
[Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии]:
«Демонтаж наших атомных станций и переработка ядерного топлива – очень длительный, дорогостоящий и сложный проект. За это должен заплатить загрязнитель».
В Бельгии работают две АЭС – в Восточной Фландрии и валлонской провинции Льеж. Ими управляет французская компания Engie. На атомных станциях в общей сложности – семь реакторов. Первый закроют в октябре будущего года. Удаление всех радиоактивных отходов и снос зданий должен быть завершён к 2045-му.
Между тем в Бельгии в следующие четыре года вложат 100 миллионов евро в строительство АЭС малой мощности. Власти планируют сотрудничать в этом вопросе с Францией и Нидерландами.
[Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии]:
«Мы много слышим о малых модульных реакторах, но будем рассматривать все технологии. Так поступали и раньше, в том числе – инвестировали в водородную энергетику».
АЭС малой мощности считаются более безопасными и более экологичными. Их можно строить даже в отдалённых районах, поскольку это не так дорого, как возведение обычной АЭС.
Сейчас атомные станции Бельгии производят более половины всей электроэнергии в стране.
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