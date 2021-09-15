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Реквизит из фильмов со Сталлоне продадут на аукционе

Реквизит из фильмов со Сталлоне продадут на аукционе

От боксёрских перчаток из «Рокки» до повязок на голову из «Рэмбо». Памятные вещи из фильмов, где..

Дата загрузки: 2021-09-15

От боксёрских перчаток из «Рокки» до повязок на голову из «Рэмбо». Памятные вещи из фильмов, где снимался Сильвестр Сталлоне, продадут на аукционе. Планируют выручить около полутора миллионов долларов.

[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:
«У нас есть вещи от 400 до 600 долларов, от восьми до десяти тысяч. Сценарии дороже – от 40 до 60 тысяч долларов. В целом планируем выручить от одного до полутора миллионов».

В общей сложности экспонатов примерно 500. Это костюмы, декорации, сценарии, записи и прочее.

Так, поклонники «Рэмбо» смогут приобрести коллекцию ножей из первых трёх фильмов. Её оценивают в 10-20 тысяч долларов.

[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:
«Когда люди приходят сюда, то первым делом замечают боксёрские перчатки, ботинки. Но мои любимые экспонаты – сценарии, потому что это как пустой холст перед началом создания фильма».

Сталлоне родился в Нью-Йорке в 1946 году. Прославился благодаря боксёрскому фильму «Рокки», получившему «Оскар». После этого его карьера пошла вверх, и он стал одной из крупнейших звёзд голливудских боевиков.

Актёру сейчас 75. Все лоты находятся в его коллекции. Продать её решил, поскольку переезжает в другой дом.

Аукцион проведёт Julien’s Auctions. Он пройдёт в декабре в Беверли-Хиллз.
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