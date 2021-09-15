Реквизит из фильмов со Сталлоне продадут на аукционе
От боксёрских перчаток из «Рокки» до повязок на голову из «Рэмбо». Памятные вещи из фильмов, где..
Дата загрузки: 2021-09-15
[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:
«У нас есть вещи от 400 до 600 долларов, от восьми до десяти тысяч. Сценарии дороже – от 40 до 60 тысяч долларов. В целом планируем выручить от одного до полутора миллионов».
В общей сложности экспонатов примерно 500. Это костюмы, декорации, сценарии, записи и прочее.
Так, поклонники «Рэмбо» смогут приобрести коллекцию ножей из первых трёх фильмов. Её оценивают в 10-20 тысяч долларов.
[Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома]:
«Когда люди приходят сюда, то первым делом замечают боксёрские перчатки, ботинки. Но мои любимые экспонаты – сценарии, потому что это как пустой холст перед началом создания фильма».
Сталлоне родился в Нью-Йорке в 1946 году. Прославился благодаря боксёрскому фильму «Рокки», получившему «Оскар». После этого его карьера пошла вверх, и он стал одной из крупнейших звёзд голливудских боевиков.
Актёру сейчас 75. Все лоты находятся в его коллекции. Продать её решил, поскольку переезжает в другой дом.
Аукцион проведёт Julien’s Auctions. Он пройдёт в декабре в Беверли-Хиллз.
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