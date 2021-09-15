Тайная жизнь пчёл: секреты пасеки Алтая

[Анатолий Ельцов, пчеловод]:

«На страже стоят сторожа. Они других пчёл с других ульев не пускают. Они их по запаху знают и по поведению. Пчёлка летом живет около месяца, не дольше. Она ни секунды не сидит, работает целый месяц, так она и умирает в полёте».

Сентябрь – конец медоносного сезона на Алтае. В предчувствии первых холодов пчёлы спешат принести последние капли нектара и пыльцы. Однако попасть в улей непросто: вход строго охраняется.

Каждое утро Анатолий Кузьмич разжигает дымарь и отправляется на обход. В его владении – 50 ульев и почти пять миллионов пчёл. На высокогорных лугах и равнинах они собирают знаменитый алтайский мёд: дягилевый, таёжный, горный, разнотравье…

Хозяину пасеки 71 год. У него спортивное прошлое: 20 лет работал школьным тренером по лёгкой атлетике. Оказалось, и пчеловодство – залог здоровой жизни.

[Анатолий Ельцов, пчеловод]:

«Многие в мои годы уже с палочками сидят. Или в домино играют. Но не знаю, это неправильно конечно. От бездействия человек быстро увядает. Когда мёд качаешь, рамки поставишь, каждая рамка примерно 6 килограммов весит. Вот примерно 24-25 килограммов и несёшь, вот вам и тренажёрный зал».

Летом у пчелы короткая, но насыщенная жизнь. Первые дни она кормилица и воспитательница личинок. Через неделю просыпаются восковые железы, пчела переходит к строительству сот. И лишь зрелые особи под конец жизни приступают к сбору пыльцы и нектара, набивая ими кармашки на задних лапках.

[Анатолий Ельцов, пчеловод]:

«Можно поучиться их ответственности. Трудолюбию, бескорыстности… Они осознают или нет, но пчела живёт летом не больше месяца, а то и меньше. Она работает для последующего поколения пчёл. Собирает мёд, и уже новое поколение пчёл уходит в зиму. Питаются за счёт того, что те пчёлки им заготовили».

Между тем популяция пчёл в мире стремительно сокращается. К 2035 году эти насекомые могут и вовсе исчезнуть. Всему виной широкое применение ядохимикатов и пестицидов, а также расширение зон сотовой связи. Их частота для пчёл губительна.

Помочь ситуации можно с малого: не скашивать луговые травы, высадить у себя на даче клевер и люцерну вместо газона.

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