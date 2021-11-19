$43 миллиона за копию Конституции США: аукцион в Нью-Йорке
Редкую копию Конституции США продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. После жарких торгов она досталась неназванному..
Дата загрузки: 2021-11-19
Лот представляет собой официальную печатную копию первого издания американской Конституции. Документ создали отцы-основатели США. Для этого был созван Филадельфийский конвент. Он проходил с 25 мая по 17 сентября 1787 года.
Изначально существовало 500 копий документа. Их напечатали для участников Конституционного съезда. До наших времён сохранилось только 15.
Конституция США стала первой в мировой истории Конституцией в современном понимании. Некоторые её положения использовали и другие государства при создании собственной конституции.
Документ состоит из преамбулы, семи статей и двадцати семи поправок, включая Билль о правах.
Короткая ссылка на эту страницу: