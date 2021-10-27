Первую в мире почтовую марку продадут на аукционе

Первая в мире почтовая марка уйдёт с молотка. Стоимость «Чёрного пенни» может превысить восемь миллионов долларов...

Первая в мире почтовая марка уйдёт с молотка. Стоимость «Чёрного пенни» может превысить восемь миллионов долларов.

Её напечатали в 1840 году. На марке изображена британская королева Виктория. Марка приклеена к документу от 10 апреля 1840 года из архива шотландского политика и реформатора британской почтовой службы Роберта Уоллеса. Марку стоимостью в один пенни начали использовать в мае 40-го года. До этого почтовые расходы оплачивали получатели.

[Алан Холиок, владелец марки «Чёрный пенни»]:

«Это первая и самая ранняя известная почтовая марка. Она находилась на первом отпечатанном листе. То, что Уоллес подписал, поставил дату и опубликовал свою заметку в альбоме, подтверждает тот факт, что это первый экземпляр почтовой марки».

Владелец марки купил лист около десяти лет назад. Надеется выручить за неё большие деньги.

[Алан Холиок, владелец марки «Чёрный пенни»]:

«Я и моя команда три года собирали информацию, чтобы подтвердить её подлинность. Её удостоверили все высшие органы. Она была звездой многих мероприятий. Именно поэтому цена намного отличается от изначальной».

Как предполагается, с первого листа в общей сложности уцелело три таких марки. Две других находятся в коллекции Британского почтового музея.

Аукцион намечен на 7 декабря.

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