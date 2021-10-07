Пустячный мост Винни-Пуха выставили на аукцион
Этот мост в британском лесу когда-то вдохновил писателя Алана Милна придумать для своего сына Кристофера игру..
Дата загрузки: 2021-10-08
Теперь же исторический мост выставили на аукцион. За него планируют выручить до 80 тысяч долларов.
Мост был очень популярен в начале 80-х годов. Его открывал сам Кристофер Робин Милн. Но в 1999-м он был признан непригодным и отправлен доживать свой век на склад в Эшдаунском лесу.
[Майк Вестфал, плотник, восстановивший мост]:
«Его сняло управление здоровьем и безопасностью и бросило в лесу. Его накрыли, но он почти сгнил. Кто-то должен был вмешаться. К сожалению, эта честь выпала мне. Но ведь это такой знаковый предмет. Многие выросли на картинках Винни-Пуха и Кристофера Робина, выглядывающих из-за перил».
А вот как играют в пустяки на копии моста Винни-Пуха. Эти дети уже вооружились своими палочками.
[Хьюго, местный житель]:
«Здесь что-то вроде ручки, похоже на меч. Она толстая и прочная».
[Эви, местная жительница]:
«Моя раздвоенная и, как сказал Хьюго, с ручкой. Она будет более устойчивой».
[Фредди, местная жительница]:
«Она уникальная, можно её подержать. Немного похожа на косточку».
Теперь палочки бросают в воду и смотрят, чья будет первой.
Изначальный мост построили в 1907 году. Алан Милн увидел его в 1920-м, когда гулял по лесу со своим сыном.
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