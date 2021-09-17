Пересильд и Шипенко готовы лететь на МКС, чтобы снимать фильм

Это будет первый фильм, снятый в космосе. Съёмочная группа во главе с режиссёром Климом Шипенко скоро..

Это будет первый фильм, снятый в космосе. Съёмочная группа во главе с режиссёром Климом Шипенко скоро отправится на МКС. Старт намечен на 5 октября с космодрома Байконур. На орбиту полетит корабль «Союз МС-19».

Команда рассказывает о подготовке к полёту. Актриса Юлия Пересильд говорит, что бояться уже поздно, и главное, чего она хотела бы, – это получить удовольствие и снять хороший фильм. Она также описала, как впервые почувствовала невесомость во время особого полёта в самолёте.

[Юлия Пересильд, актриса]:

«Когда загудели все двигатели самолёта Ил-76 и мы резко поднялись в воздух, мне было волнительно. Но когда была первая горка и появилась невесомость… Я, конечно, девочка романтическая. Отчего люди не летают так, как птицы? Это ощущение полёта, это невероятные ощущения. И только первые две секунды тебе страшно».

Вместе с Юлией в фильме снимется и весь российский экипаж МКС.

[Клим Шипенко, режиссёр]:

«Каждый космонавт, все космонавты, и Антон, и Олег Новицкий, который сейчас там, и Пётр Дубров появятся в фильме как актёры в роли космонавтов». [Антон Шкаплеров, космонавт]:

«Впервые будет сниматься художественный фильм, в котором я буду участвовать не как космонавт, а как актёр. Пусть не первого плана, не главный герой, но всё равно мне придётся понять, как на самом деле снимается фильм, и в таком необычном месте – в космосе».

Фильм будет называться «Вызов». Главной героине, врачу-хирургу, придётся полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

Это совместный проект «Роскосмоса» и Первого канала. Съёмочная группа проведёт на борту космической станции 12 дней.

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