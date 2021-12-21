Традиционные красный и зелёный в Голливуде в этом году отошли на второй план. Главный тренд –..

Чёрная ёлка: какие рождественские декорации в моде в Голливуде

Традиционные красный и зелёный в Голливуде в этом году отошли на второй план. Главный тренд – чёрный. И речь не только об украшениях, но и о самой рождественской ёлке.

Популярны также чёрные венки, гирлянды и перья. Чёрными сделали и носки для подарков, которые вешают у камина.

Акценты предлагают делать блеском – серебряным и золотым.

Праздничные столы – это буквально декорации к рождественскому шоу. Сервировка яркая, блестящая и эффектная.

Популярные элементы декора – животные. Одни металлические, другие – чёрные с блестящими акцентами.

В этом магазине в Беверли-Хиллз в тренде роскошь, снег и дискотека 80-х. А некоторые элементы навеяны ностальгией по старому Голливуду.

На ёлках можно увидеть икону поп-музыки Шер, икону моды Карла Лагерфельда и икону модной журналистики Анну Винтур.

[Даниэлла Акау, представительница Z Gallerie]:«Большие тренды 2021 года – чёрный и металлик. Мы отошли от красного и зелёного и переключились на серебро, мерцание, гламур и блеск».

Уличные украшения – это тоже огни и мерцание. Так, на одном из прудов Голливуда можно заметить 600 светящихся камышей.

В целом улицы Беверли-Хиллз украсило более миллиона огней.

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