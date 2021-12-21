Чёрная ёлка: какие рождественские декорации в моде в Голливуде

Традиционные красный и зелёный в Голливуде в этом году отошли на второй план. Главный тренд –..
Дата загрузки: 2021-12-22
Популярны также чёрные венки, гирлянды и перья. Чёрными сделали и носки для подарков, которые вешают у камина.
Акценты предлагают делать блеском – серебряным и золотым.
Праздничные столы – это буквально декорации к рождественскому шоу. Сервировка яркая, блестящая и эффектная.
Популярные элементы декора – животные. Одни металлические, другие – чёрные с блестящими акцентами.
В этом магазине в Беверли-Хиллз в тренде роскошь, снег и дискотека 80-х. А некоторые элементы навеяны ностальгией по старому Голливуду.
На ёлках можно увидеть икону поп-музыки Шер, икону моды Карла Лагерфельда и икону модной журналистики Анну Винтур.[Даниэлла Акау, представительница Z Gallerie]:
«Большие тренды 2021 года – чёрный и металлик. Мы отошли от красного и зелёного и переключились на серебро, мерцание, гламур и блеск».
Уличные украшения – это тоже огни и мерцание. Так, на одном из прудов Голливуда можно заметить 600 светящихся камышей.
В целом улицы Беверли-Хиллз украсило более миллиона огней.
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