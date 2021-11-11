ЕС расширит санкции в отношении Беларуси
Евросоюз расширит свои санкции в отношении Беларуси, нацелившись и на людей, и на организации. Об этом..
Дата загрузки: 2021-11-11
По её словам, ситуация на границе между Беларусью и Польшей – это не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Мы видим закономерности. В прошлом это были попытки повлиять на наши демократические выборы, кибератаки, дезинформация. Теперь это гибридная война с использованием мигрантов на границе ЕС и Беларуси».
Фон дер Ляйен и Байден обсудили возможность ввести санкции в отношении авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Минск.
Конфликт же продолжает накаляться и расти. В знак поддержки своего союзника Россия уже направила два стратегических бомбардировщика с ядерными боеголовками для патрулирования воздушного пространства Беларуси. НАТО дало понять, что поддерживает Польшу.
За последние сутки мигранты с Ближнего Востока и из Африки уже несколько раз пытались силой прорваться через заграждения на польскую сторону. Варшава объявила, что направила к границе больше военных.
Между тем, Александр Лукашенко говорит, что не имеет к потоку мигрантов никакого отношения и он не собирается его останавливать, поскольку запад наложил на него санкции.
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