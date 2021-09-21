США ослабят антиковидные меры для вакцинированных иностранных туристов

США с ноября ослабят антиковидные ограничения для вакцинированных иностранных путешественников. По прибытии им не придётся сидеть..

США с ноября ослабят антиковидные ограничения для вакцинированных иностранных путешественников. По прибытии им не придётся сидеть на карантине. Также отменят запрет на въезд туристов из Великобритании, Евросоюза, Индии и Китая.

Пока американские границы закрыты для большинства путешественников из этих стран, а также – из ЮАР, Ирана и Бразилии. Правило действует полтора года – с начала пандемии. Запрет не касается только граждан США.

Требование о вакцинации для въезда не будет распространяться на детей. При этом пассажиры, не привившиеся от коронавируса, должны предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест. Сдать анализ придётся и по прибытии в США.

Смягчение карантинных мер пока не коснётся путешественников, которые пересекают сухопутные границы с Мексикой и Канадой.

Между тем Великобритания и Евросоюз давно призывали США ослабить ограничение на въезд иностранцев. Вакцинированным американцам разрешили въезжать в страны ЕС ещё в июне, а на британскую территорию – в августе.

Авиакомпании также несколько месяцев добивались отмены запрета. После решения властей США акции многих американских и европейских авиаперевозчиков выросли в цене.

Гражданам России въезжать в США не запрещали. Однако американские власти пока не сообщили, признают ли вакцинированными тех, кто привился российскими препаратами.

Короткая ссылка на эту страницу: