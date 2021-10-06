Лидеры ЕС обсудили отношения с Китаем и США на неформальной встрече в Словении

Внешнюю стратегию Евросоюза обсудили на неформальном саммите в Словении. В замке Брдо собрались 27 лидеров европейского..

Внешнюю стратегию Евросоюза обсудили на неформальном саммите в Словении. В замке Брдо собрались 27 лидеров европейского блока.

Участники встречи считают важным уменьшить зависимость Евросоюза от других стран в экономике и обороне. В частности, они обсудили, как стать более независимыми от США. Необходимость этого появилась после того, как Вашингтон поспешно вывел войска из Афганистана, игнорируя критику со стороны ЕС.

Ещё одним толчком стало формирование оборонного альянса AUKUS, в который вошли Великобритания, США и Австралия. При этом Канберра без предупреждения разорвала сделку с Францией на поставку атомных подлодок на сумму в 56 миллиардов евро.

Обсудили и стратегию отношений с Китаем. На эту тему заговорили впервые с марта, когда Евросоюз ввёл санкции против Пекина за нарушения прав человека.

[Шарль Мишель, глава Европейского совета]:

«После недавних событий, связанных с Афганистаном, Китаем и Индо-Тихоокеанским регионом, абсолютно ясно, что важно развивать «коллективный разум» ЕС. За столом переговоров мы выслушиваем различные аргументы, стараемся сотрудничать и координировать наши действия. Единство – это очень большое преимущество Европы».

После саммита верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжит разрабатывать оборонную стратегию Евросоюза. Документ должен быть готов в ноябре.

Участники неформальной встречи также обсудят возможную интеграцию в ЕС шести западнобалканских стран. Присоединиться к европейскому блоку хотят Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия, Косово и Черногория.

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