Пчёлы убили десятки пингвинов в ЮАР
В ЮАР пчёлы убили более 60 редких очковых пингвинов. Специалисты назвали инцидент «странным несчастным случаем». Он..
Дата загрузки: 2021-09-22
В ЮАР пчёлы убили более 60 редких очковых пингвинов. Специалисты назвали инцидент «странным несчастным случаем». Он произошёл в окрестностях Кейптауна на побережье Атлантического океана.
Тела мёртвых птиц взяли на исследование.
[Катта Людиния, глава фонда по сохранению прибрежных птиц]:
«Ветеринары обнаружили, что у птиц на голых участках возле глаз есть маленькие пчелиные укусы. Потом наш специалист вернулся на место гибели пингвинов и нашёл там мёртвых пчёл».
Исследователи считают, что пингвины каким-то образом потревожили улей медоносных пчёл, и те напали на птиц.
[Катта Людиния, глава фонда по сохранению прибрежных птиц]:
«Мы никогда не видели, чтобы пчёлы нападали на очковых пингвинов. Думаю, и на других пингвинов они тоже не нападали. Так что, это несчастный случай. Пингвинам просто не повезло».
По мнению специалистов, подобные инциденты вряд ли будут происходить часто и пчёлы не станут угрозой для очковых пингвинов. Однако инцидент нанёс большой ущерб этому виду птиц, поскольку он относится к исчезающим.
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