Погибших на Эльбрусе уже пятеро

Число альпинистов, погибших на Эльбрусе, возросло до пяти. 14 удалось спасти. Трагедия произошла после того, как..

Число альпинистов, погибших на Эльбрусе, возросло до пяти. 14 удалось спасти. Трагедия произошла после того, как группу туристов из одиннадцати регионов России настигла снежная буря.

Это высочайшая гора Европы. Спасательная операция проходила почти на вершине в сложнейших погодных условиях.

[Михаил Надёжин, глава регионального Управления МЧС]:

«Всего в ходе спасательной операции из 19 человек в сложнейших метеорологических условиях, при температуре минус 20 градусов и порывистом ветре до 60 метров в секунду, метели, тёмного времени суток, нашим спасателям удалось найти живыми и спустить вниз, передать станциям скорой помощи, медицин и катастроф 14 человек».

Сигнал о помощи альпинисты послали около пяти вечера в четверг. Группа спускалась слишком медленно из-за того, что один человек сломал ногу. При этом погода ухудшалась очень быстро.

Приняли решение разделиться. Одна группа пошла быстрее. Остальные спускались следом.

Спасатели говорят, что это решение было правильным. В противном случае жертв было бы больше.

11 пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести. У многих обморожения и разные травмы.

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