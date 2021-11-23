Туристы попали в ДТП в Болгарии: 45 погибших

Страшное ДТП в Болгарии. В ночь на вторник в аварию попал автобус с туристами. Он полностью..

Страшное ДТП в Болгарии. В ночь на вторник в аварию попал автобус с туристами. Он полностью сгорел. В салоне было 52 человека, 45 погибли. Среди жертв – 12 детей.

[Бойко Рашков, министр внутренних дел Болгарии]:

«Не все могут вынести такое зрелище. Это ужас. Детали этой трагедии будут расследованы. Люди внутри сгорели полностью. Опознать их будет сложно».

Автобус вёз туристов из Северной Македонии. Они возвращались в Скопье из Стамбула. Трагедия произошла на трассе в 45 километрах от Софии.

Семь человек смогли спастись, успев выпрыгнуть. Их доставили в больницу в болгарской столице. У них ожоги лица и верхних дыхательных путей. Некоторым нужна операция, но в целом состояние стабильное.

Что стало причиной ДТП, ещё предстоит выяснить. Также неизвестно, что произошло первым – само ДТП или возгорание.

[Стефан Янев, и.о. премьер-министра Болгарии]:

«Пока можем лишь сказать, что это ужасная трагедия. Хочу выразить соболезнования родственникам погибших».

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