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Взрыв на шахте в Кузбассе: погибло 46 горняков и 6 спасателей

Взрыв на шахте в Кузбассе: погибло 46 горняков и 6 спасателей

По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва, пожара и задымления на угольной шахте «Листвяжная»..

Дата загрузки: 2021-11-26

По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва, пожара и задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Внутри находились 285 человек. За пять часов из шахты выбрались 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь.

В больнице находятся 38 шахтёров и 11 горноспасателей, четыре человека – в тяжёлом состоянии.

Задымление началось на глубине 250 метров. По вентиляции дым распространился по всей шахте. Горняки воспользовались кислородными самоспасателями и начали выбираться самостоятельно.

На место происшествия прибыли 430 спасателей, также было задействовано 86 единиц техники. Найдены тела 11 шахтёров, судьба 35 человек остаётся неизвестной.

На поверхность из шахты также не поднялись шестеро сотрудников МЧС.

[Александр Чуприян, и. о. министра по ЧС]:
«Это отделение находилось в самой отдалённой части шахты. В настоящее время обнаружено три тела спасателей и поднимается наверх».

Прокуратура уже выясняет обстоятельства трагедии. По версии следствия, в шахте взорвался метан. Задержаны три человека: директор шахты и его заместитель, а также – начальник участка. Их подозревают в нарушении требований промышленной безопасности.

После ЧП прокуратура также начала проверки и на других горнодобывающих предприятиях Кузбасса.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия пожара. Потом поисковые работы продолжатся.
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