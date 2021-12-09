Как добровольцы ищут погибших после извержения Семеру

Индонезиец Додик ведёт машину сквозь грязь и пепел. У него есть миссия. Он и его команда..

Индонезиец Додик ведёт машину сквозь грязь и пепел. У него есть миссия.

Он и его команда ищут тела погибших в результате извержения вулкана в Восточной Яве.

Добровольцы работают вместе со спасателями в одном из наиболее пострадавших районов у подножья горы Семеру.

Задача нелёгкая. В том числе морально.

[Додик Сурьядиаван, спасатель-доброволец]:

«Я еле выдержал это зрелище: труп матери, обнимающей сгоревшего ребёнка. Очень печально. Вчера мы также нашли тело женщины, которая обнимала двоих детей. Больно представить, что им пришлось испытать, когда они оказались в ловушке раскалённого воздуха».

Семеру начал извергаться 4 декабря. Выбросил лаву и огромный столб раскалённого пепла. С тех пор Додик каждый день садится в свой личный автомобиль и едет помогать в пострадавшие районы.

Сегодня прочёсывают территорию близ деревни Курах-Кобокан. Ещё недавно здесь были жилые дома и предприятие по добыче песка.

Власти просят эвакуированных не возвращаться в разрушенные дома, но слушаются не все.

[Илхам, местный житель]:

«Хочу забрать то, что ещё можно использовать. Шкафы, телевизор, одежда – всё это ещё пригодится. Мне до сих пор страшно. Подождём, что скажут остальные односельчане, и решим, будем ли отстраиваться здесь заново. Но точно не сейчас».

В результате извержения Семеру свои дома покинуло несколько тысяч человек. Обнаружены тела 34 погибших. Ещё несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести. Около сотни получили телесные повреждения – в основном, ожоги.

Поисковые работы осложняет плохая погода – ветер и дождь. В некоторых районах спасателям не хватает оборудования.

Также есть опасность, что вулкан снова выбросит газ, пепел и камни.

Индонезия входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Семеру – один из примерно 130 местных действующих вулканов. При этом он самый высокий на острове Ява. В предыдущий раз он извергался в начале года. Тогда обошлось без жертв.

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