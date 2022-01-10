BMW представила первое в мире авто, меняющее цвет

Этот BMW – первый в мире автомобиль, меняющий свой цвет. Баварская компания представила концепт-кар на технологической..
Дата загрузки: 2022-01-10
Разработчики использовали ту же технологию, что и в электронных книгах. То есть, когда цвет меняется на электронной бумаге с помощью электрического импульса.
[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:
«Материал, который мы использовали, – это что-то вроде плотной бумаги. Нашей задачей было перенести его на 3D-объект, такой как автомобиль».
Кузов автомобиля покрыли листами электронной бумаги. Она состоит из микроскопических капсул, в которых содержатся разнозаряженные белые и чёрные пигменты.
При подаче электрического тока машина может изменить свой цвет от белого до чёрного. Когда цвет изменился, электричество уже не потребляется.[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:
«И что нравится многим людям, так это полосы, которые создают спортивный облик. Здесь мы как раз и видим динамичную интерпретацию таких полос».
Инженеры говорят, что изменение цвета несёт и практическую пользу – позволяет эффективнее использовать систему климат-контроля.[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:
«В жаркий солнечный день можно задать белый цвет, чтобы он отражал солнечные лучи. В холодный день можно перекрасить машину в чёрный цвет. Он будет поглощать тепло, помогая климат-контролю поддерживать температуру».
Водитель может управлять изменением цвета через бортовой компьютер автомобиля, с помощью приложения на смартфоне или даже просто – жестами рук.
Пока концепт-кар способен окрашиваться в белый и чёрный, а также их оттенки. Но в будущем обещают применить полихромную электронную бумагу. Тогда будут доступны разные цвета.
Впрочем, остаётся вопрос о том, как регистрировать автомобиль, меняющий цвет. Также неизвестно, во сколько покупателю обойдётся такая опция на серийной модели.
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