BMW представила первое в мире авто, меняющее цвет

Этот BMW – первый в мире автомобиль, меняющий свой цвет. Баварская компания представила концепт-кар на технологической..

Этот BMW – первый в мире автомобиль, меняющий свой цвет. Баварская компания представила концепт-кар на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.

Разработчики использовали ту же технологию, что и в электронных книгах. То есть, когда цвет меняется на электронной бумаге с помощью электрического импульса.

[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:

«Материал, который мы использовали, – это что-то вроде плотной бумаги. Нашей задачей было перенести его на 3D-объект, такой как автомобиль».

Кузов автомобиля покрыли листами электронной бумаги. Она состоит из микроскопических капсул, в которых содержатся разнозаряженные белые и чёрные пигменты.

При подаче электрического тока машина может изменить свой цвет от белого до чёрного. Когда цвет изменился, электричество уже не потребляется.

[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:«И что нравится многим людям, так это полосы, которые создают спортивный облик. Здесь мы как раз и видим динамичную интерпретацию таких полос».

Инженеры говорят, что изменение цвета несёт и практическую пользу – позволяет эффективнее использовать систему климат-контроля.

[Стелла Кларк, инженер-исследователь компании BMW]:«В жаркий солнечный день можно задать белый цвет, чтобы он отражал солнечные лучи. В холодный день можно перекрасить машину в чёрный цвет. Он будет поглощать тепло, помогая климат-контролю поддерживать температуру».

Водитель может управлять изменением цвета через бортовой компьютер автомобиля, с помощью приложения на смартфоне или даже просто – жестами рук.

Пока концепт-кар способен окрашиваться в белый и чёрный, а также их оттенки. Но в будущем обещают применить полихромную электронную бумагу. Тогда будут доступны разные цвета.

Впрочем, остаётся вопрос о том, как регистрировать автомобиль, меняющий цвет. Также неизвестно, во сколько покупателю обойдётся такая опция на серийной модели.

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